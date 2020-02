La "cappella" di Alberto Sordi nella Chiesa degli Artisti

C’è un luogo legato alla memoria di Alberto Sordi all’interno della Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma. A svelare il “segreto” è don Walter Insero, rettore della basilica di Santa Maria in Montesanto:

«Nel 2012 la sorella di Alberto, la signorina Aurelia, è venuta e mi ha detto che avrebbe avuto piacere che il fratello fosse ricordato nella Chiesa degli Artisti perché era un artista molto credente. Mi offrì due assegni, già pronti, io le dissi di pensarci. Era già decisa, me li inviò poi, arrivarono lo stesso giorno del preventivo per il restauro di una cappella, in realtà della sacrestia della Cappella Montioni. La cifra degli assegni era identica a quella del preventivo. Abbiamo effettuato il restauro e abbiamo inaugurato lo spazio, restaurato, nel decennale della morte di Sordi».

