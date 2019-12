Acca Academy, a scuola per imparare il mestiere dell'arte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei bravo a disegnare? Ti piace giocare con le parole? Vuoi imparare a raccontare una storia? Dal 14 dicembrel'Accademia di Comics, Creatività ed Arti visive, apre una nuova sede a Roma, a pochi passi dal Campidoglio, in via delle Botteghe Oscure 54. In un mondo sempre più legato alla comunicazione visiva, si aprono continuamente nuove opportunità professionali per chi sente di avere capacità artistiche, siano queste legate al disegno o alla scrittura.Fumetto, Grafica, Illustrazione, Modellazione 3D, sono sempre di più le professioni creative che permettono di cimentarsi in maniera proficua con il proprio lato artistico. Per trasformare il proprio talento in un mestiere, però, è necessario arrivare preparati all’appuntamento con il mondo del lavoro. AccaAcademy, unica tra tutte le scuole di settore, propone una preparazione interdisciplinare con un nuovo approccio didattico, in modo da permettere agli studenti di confrontarsi con tutti gli aspetti del lavoro creativo. Insieme a questa innovativa formazione tecnica, la scuola permette di confrontarsi con i migliori professionisti del settore, per conoscere nella maniera più efficace possibile i vari sbocchi lavorativi. Acca offre corsi triennali, annuali e workshop intensivi di breve durata, così da venire incontro a tutte le disponibilità. Per chi vuole conoscerci da vicino, Sabato 14 dicembre, dalle ore 14:00, è previsto un Open Day gratuito con diverse lezioni di prova: da Scrittura Creativa e Sceneggiatura, a Disegno dal vero, da Colorazione digitale a Modellazione 3D, dalla presentazione dei corsi di grafica base con la suite di Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign e After Effects) al Social Media Marketing.