80 anni di Batman: il suo segnale proiettato a Roma e in altre 12 città in tutto il mondo

Batman, il super eroe con la tuta di pipistrello, festeggia 80 anni dalla sua prima apparizione in un fumetto e il suo famoso segnale si accende proiettandosi sui palazzi di 13 città di tutto il mondo. Da New York a Città del Messico, da Barcellona a Montreal:il 22 settembre tutti hanno festeggiato l'alias di Bruce Wayne, il miliardario di Gotham City che di notte diventa il vendicatore mascherato che ferma criminali e super cattivi.



Il "Bat-segnale" proiettato a Termini. In primo piano, un cosplayer di Batman (foto Warnerbros.it)

Nato nel 1939 grazie alla collaborazione tra Bob Kane e Bill Finger, The Bat-Man (così appariva nelle prime storie) è uno dei super-eroi più importanti della storia, che ha trovato successo prima nei fumetti, poi in tv, poi al cinema, con le versioni firmate dai registi del calibro di Tim Burton e Christopher Nolan.



Il logo proiettato a Barcellona (foto Alberto Est/EPA/ANSA)

A Roma il “bat-segnale”, ovvero la luce che viene usata dal commissario Gordon a Gotham City per chiamare Batman, è stato proiettato sulle pareti esterne della stazione di Termini e un gruppo di fan e cosplayer (le persone che si travestono da personaggi di fantasia) si sono radunate lì vicino per festeggiare.



Un gruppo di fan a Città del Messico (foto Ginnette Riquelme/AP/ANSA)

Batman «è stato un simbolo di determinazione, coraggio e giustizia per generazioni di fan - ha dichiarato la DC Comics in una nota -. Da quando è apparso nelle pagine di Detective Comics numero 27 il 30 marzo 1939, continua a lasciare il segno in ogni forma di intrattenimento immaginabile».



Curiosi e fan fuori Termini (foto Warnerbros.it)

