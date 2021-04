2 Aprile 2021

di Veronica Cursi

(Lettura 1 minuto)







Birra in mano, mascherina a penzoloni e la pedana del monopattino come bancone del bar. Si ritrovano nei parchi, davanti alle scuole, ai lati della strada: patatine comprate al supermercato, bottiglie di vino fatte sparire dal salotto di mamma e papà.

L'aperitivo non si può più fare nei locali? E loro se lo organizzano da soli. Perché se chiudi i rubinetti dei bar e pure quelli dei ristoranti, tocca autogestirsi. E a 16, 17 anni non manca certo l'inventiva.

Con la serrata dei locali chiusi fino a maggio è questa infatti l'ultima tendenza tra i ragazzini privati dell'indispensabile rituale dell'happy hour: l'aperitivo fai da te.

Nessun assembramento (o almeno ci provano) ma ritrovi silenziosi in qualche piazzetta poco frequentata o bevute itineranti mentre si passeggia per evitare che un drink arrivi a costare 400 euro di multa. E allora eccoli, buttati su qualche angolo di prato a Villa Borghese oppure nascosti in qualche vietta dei Parioli con il tettino della minicar che si trasforma in tavolino all'aperto e la radio di sottofondo. Perché sarà pure da asporto, ma la movida - o almeno quel che ne rimane - va avanti comunque. Anche se a loro (e come dargli torto) manca la normalità.