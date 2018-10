«Mamma, sarò uno youtuber». Ecco chi fa sognare i ragazzini

Mamma da grande «voglio fare lo youtuber». Prima o poi questa frase arriva. E dovete farci i conti. Poco importa se vi chiedete chi siano quei ragazzini dai capelli improbabili che su Internet cantano, ballano, svelano trucchi su come giocare con i videogames, fanno challenge, parodie su calciatori o cantanti famosi. I ragazzi li adorano e restano incollati per ore agli schermi di smartphone e tablet. Youtuber o influencer, chiamateli come volete: sono loro i nuovi idoli della generazione millenials (con uno sciame di followers tra i 6 ai 17 anni). Vi sveliamo i più noti, anche se ormai ne spuntano decine al giorno.



Favij è il re con 4 milioni e mezzo di iscritti al suo canale, poi ci sono ST3pNy e iPantellas che contano più di 3 milioni di followers. Matt e Bise oppure CiccioGamer89, i loro video vengono visti da oltre 2 milioni di ragazzi e infine i fidanzatini “Me contro te”, nuovi fenomeni del web, che con i loro battibecchi hanno raggiunto i 2 milioni e 900 mila fan. Il loro album (non digitale ma cartaceo) è il nuovo oggetto di culto tra le ragazzine e si può persino partecipare a un concorso per trascorrere una giornata con Luì e Sofi. Insomma genitori queste facce entrano ogni giorno nelle vostre case, almeno sapete chi sono.



