Voli, manuale per trovare le tariffe super low cost

Domanda da 0,1 centesimi: come trovare i voli super economici da Ciampino e Fiumicino? Prima di tutto, dimenticate i voli a 0,1 centesimi, esistevano quando la compagnie low cost erano agli inizi, ora non ci sono più, anche se a 15-20 euro è ancora possibile comprare una tratta per Barcellona, Londra o Madrid. Seconda regola (limitandoci all’Europa): cercate di viaggiare soprattutto il martedì e il mercoledì perché, così come succede per i treni dell’alta velocità, solitamente sono i giorni con le tariffe più basse. Non vale sempre, perché poi ci sono variabili di ogni tipo: una grande fiera che fa aumentare i prezzi, un festivo infrasettimanale che fa schizzare in alto la tariffa. Se volete trascorrere una settimana di vacanza meglio puntare sul periodo da martedì a martedì. Scordate la favoletta dei last minute, non esistono (discorso diverso per gli hotel). Meglio acquistare con anticipo, almeno cinque settimane prima (ma a volte la tariffa poi scende e ci si mangia le mani). Se con le compagnie tradizionali conviene un biglietto di andata e ritorno, con le low cost tutto è ribaltato: per quel viaggetto a Madrid potreste partire da Ciampino con la compagnia X e tornare a Fiumicino con la Y (in quel caso non parcheggiate a Ciampino, però).