Va bene, fate presto «voi uomini» a dire “per evitare problemi e risparmiare viaggiamo solo con il bagaglio a mano in aereo”. Una lettrice segnala che il consiglio tormentone di un’estate di caos voli è di difficile applicazione per le donne. Qui bisogna fare attenzione perché scivolare nel politicamente scorretti è un attimo.

E va ricordato che perfino il Ministero delle Infrastrutture ha suggerito di non imbarcare i bagagli in stiva (il valigione per capirci) per limitare attese e disagi.

Però spiega la lettrice: «Lei consideri che per una donna è normale portarsi minimo 4 o 5 paia di scarpe. Consideri i vestiti per ogni occasione: se fa freddo, fa caldo, se va il casual, se stanno in tiro... nel dubbio di solito porti tutto. Poi pensi a creme, doposole, viso, corpo, phon, piastra». Sì, ma cosa è questa discriminazione, perché anche per un uomo non dovrebbe essere un sacrificio la rinuncia alle cremine antirughe o a un paio di scarpe diverse ogni giorno? Inutile confutare, la risposta è: «Ah, non dimentichi le borse che ci servono, da mare, da sera, lo zaino. L’unica è mettersi tutto addosso».

Ryanair, i cui social media manager sono particolarmente vivaci di recente, ha pubblicato la foto di un abito con centinaia di tasche e ha commentato: don’t even think about it, non pensarci nemmeno.

