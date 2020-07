Covid, tutti i moduli e le app obbligatori se vuoi partire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando arrivi in Sicilia devi scaricare un’applicazione: aiuta la Regione a valutare i flussi turistici nell’isola e ad effettuare contact tracing qualora ve ne fosse la necessità. Prima di partire per la Spagna, devi compilare un modulo e ricevere un codice: anche in questo caso si può ricorrere a un’applicazione da installare sullo smartphone o a un sito web del governo, per ricevere un Qr code da mostrare all’aeroporto di arrivo. Moduli on line vanno compilati per la Grecia, per l’Irlanda, per il Portogallo, solo per citare alcuni esempi. E sì: moduli durante il lockdown, moduli anche in vacanza. In sintesi, dal 3 giugno è possibile viaggiare in Italia, dal primo luglio si possono raggiungere i Paesi dell’area Schengen, ma è necessario avere chiaro prima di partire che l’emergenza Sars-CoV-2 non modifica solo il modo di viaggiare, a cominciare dalla mascherina da indossare sempre sia in aeroporto, sia sull’aereo, ma richiede anche altro: dobbiamo lasciare traccia dei nostro spostamenti, compilare moduli, collegarci a siti internet, utilizzare quelle applicazioni che in Italia, ad esempio, abbiamo in maggioranza rifiutato, visto che Immuni è stata scaricata da un numero insufficiente di persone. Meglio organizzarsi prima, informarsi, per non avere brutte sorprese in aeroporto.