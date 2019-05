Se il vecchio santino elettorale viene sostituito da like e post

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono una rarità come i Gronchi rosa. Una volta, fino a poco tempo fa, erano pezzi da collezione. Rarissimi. E dunque preziosissimi. Sicché gli amanti del genere, si procedeva con il motto mutuato dalle figurine Panini: ce l’ho, mi manca. Ah, che ricordi, quelle mazzette divise per partiti, gli slogan più simpatici, le facce più improbabili. E poi le capigliature e i vestiti da esporre nella foto a mezzo busto.Poi sono arrivati i social network che hanno accompagnato la crisi della politica, non solo nel messaggio semplificato, ma anche nelle risorse: sempre più risicate. E così, insomma, per farla breve in questa campagna elettorale per le Europee sono scomparsi i santini elettorali. Di pari passo con i manifesti, certo. Un lusso per pochissimi. Ma quel quadratino di carta plastificato passato di mano in mano non si trova quasi più. Anche i bar della Capitale ne sentono la mancanza (o forse no). Ormai la campagna elettorale passa da altri canali e dove si può tagliare, meglio non farsi troppi scrupoli. Con tanti saluti al collezionismo romantico. Rimane la rete a consolare la golosa curiosità di chi cerca candidati improbabili. Ma questa campagna elettorale rischia di non avere santini in paradiso.simone.canettieri@ilmessaggero.it