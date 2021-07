Venerdì 23 Luglio 2021, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 10:36

Il viaggio di maturità rischia di saltare. Anche quest'anno. Almeno quello che in tanti si erano programmati: viaggi di gruppo a Mykonos, Ibiza o Malta. Il Covid ha rovinato ancora una volta i piani. E così, chi aveva organizzato vacanze goderecce ad agosto, si ritrova ora a dover combattere con cancellazioni e rimborsi dell'ultimo minuto. Non tutti però. I più temerari sono in lite con i genitori e ancora sperano di partire: «Hai sentito cosa ha detto la Farnesina? Meglio restare in Italia», ripetono mamma e papà esasperati. Come se fosse facile convincere un 18enne che dopo un anno passato chiusi in casa neppure il vaccino è bastato a ridare loro una vita normale.

Covid, cinque ragazze positive bloccate a Dubai: dalla vacanza studio all'isolamento

E la paura è sempre la stessa: che succede se mio figlio si contagia all'estero? Sul sito di Skuolazoo - community che organizza viaggi per ragazzi dai 16 ai 26 anni - si elargiscono rassicurazioni: «Tutti i nostri partecipanti sono coperti da un'assicurazione sanitaria che, in caso di contagio in loco, coprirà i costi relativi all'auto isolamento obbligatorio, ovvero vitto e alloggio». Di certo non è facile chiedere ancora una volta responsabilità ai giovani quando sul web circolano foto di affollate feste in spiaggia: «Non ci siamo fatti mancare niente», assicurano dall'agenzia. Speriamo solo di non doverne pagare il conto.

