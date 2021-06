Il selfie vaccino è diventato il nuovo must. Nell'era della condivisione sui social network, a tratti spasmodica, il post dell'avvenuta somministrazione non poteva mancare. E sono proprio loro, i giovanissimi, i primi a volersi vaccinare contro il Covid per tornare così a poter vivere un'estate in piena libertà. Perché in quello scatto - a volte criticato - ci sono tutte le cose che potranno tornare a fare: le gite mancate, i concerti, le tavolate di amici al ristorante. Studenti delle medie, dei licei: se c'è qualcuno che teme che i ragazzi siano tiepidi sulla campagna d'immunizzazione si sbaglia.

L'abbiamo visto a Rieti dove c'è stato l'assalto alla prima dose. Domani e dopodomani sarà la volta del Lazio con un open day destinato alla categoria 12-18 anni. E già si preannuncia il boom. Su Instagram e TikTok le challenge vaccino si sprecano: andiamo a vaccinarci, facciamo il vaccino, vaccino day. Dopo un anno mezzo di isolamento, rinchiusi nelle loro camerette, i ragazzi vogliono tornare a poter vivere la loro età: partire per l'Erasmus con il miraggio del green pass europeo, ballare in discoteca, baciarsi, sorridersi senza più doversi nascondere dietro a una mascherina. Ecco perché chi si vaccina lo vuole far vedere. E forse fa anche bene.