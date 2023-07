Lunedì 10 Luglio 2023, 00:38

"Summertime", "Estate 2023", "No filter". E' possibile passare un'estate senza essere rincorsi da questi hashtag inutili, accompagnati da emoticon di sole e delfini e foto di tramonti con sottofondo musicale? Evidentemente no. Perché nell'era del "posto dunque esisto" se non mostri cosa fai sui social è come se tu non lo avessi mai fatto. Sì, ma che fatica. Un tempo si tornava a settembre abbronzati e questa era la prova che si erano "fatte le vacanze". Oggi ci si geolocalizza, si filtra il paesaggio mozzafiato, si commenta il piatto perfetto, il bikini scolpito. Una sfida contro il tempo per far vedere che anche noi ci siamo divertiti e che anche i nostri piedi (con lo smalto all'ultima moda) hanno visto la battigia. Meglio se su un fondale cristallino formato Maldive, anche se vi dovete arrangiare con l'acqua di Fregene.

Pensateci bene: volete davvero vivere la vostra vacanza sui social? Scegliere una meta turistica scenograficamente adatta allo smartphone e che sia piena di gente, sì ma la gente giusta. Pronta a condividere l'ennesimo selfie davanti al mega drink notturno, al tuffo spettacolare, al look da fashion blogger. Scordatevi di crogiolarvi di fronte a un panorama di cui solo voi custodite i dettagli. Dovete restare connessi. Sempre. Fate questa vacanza, se ci riuscite.