​Il turista-fotografo preferisce Colosseo e Fontana di Trevi

Ultimo aggiornamento: 00:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qual è il monumento o lo scorcio di Roma più fotografato dai turisti? Bella domanda. Da quando c’è uno smartphone con cam per ogni persona, sono decine di migliaia le foto che ogni giorno vengono scattate alla Fontana di Trevi o al Vittoriano. Molte sono condivise sui social, tante altre saranno dimenticate per sempre nella memoria dei cellulari o sulla cloud, mentre le cartoline sono divenute una stramberia riservata a pochi affezionati. Però se prendiamo Instagram come punto di riferimento e l’hashtag (in italiano e in inglese) utilizzato, non ci sono molti dubbi: domina il Colosseo. Le foto caricate su Instagram con l’hashtag “Colosseo” sono 1.276.471 (dato aggiornato a ieri pomeriggio), quelle con “Colosseum” 1.480.980. Vero che spesso vengono utilizzati entrambi i marchi, ma in linea di massima si può ipotizzare che ci siano almeno 2 milioni di foto del Colosseo solo su Instagram. Chi insegue? Naturalmente la Fontana di Trevi: 706.188 con l’hashtag in italiano, 440.583 in inglese, si vola sopra il milione. Anche Trastevere è alto in classifica (ma probabilmente qui c’è anche un sostanzioso contributo dei romani) con 539mila foto, mentre a sorpresa piazza di Spagna e piazza Navona si fermano sotto quota 350 mila.