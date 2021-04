17 Aprile 2021

di Mauro Evangelisti

Segnatevi questa data: 26 aprile. Torneremo a vedere i turisti a Roma. E la percentuale di hotel aperti attualmente, l’8 per cento, aumenterà, anche se con prudenza perché bisogna riorganizzarsi e comprendere gli effetti della decisione del governo. In sintesi: si potrà viaggiare da Regione in fascia gialla a Regione in fascia gialla (il Lazio potenzialmente oggi ha i numeri per questo tipo di classificazione), ma ci sarà anche un “pass” per muoversi tra territori di colori diversi se si dimostra di essere stati vaccinati o, in alternativa, di essere guariti dal Covid o di essere risultati negativi a un test molto recente. Questa decisione apre enormi opportunità a una città come Roma.

Dopo mesi di blocco all’interno dei confini regionali, potrebbe diventare una delle mete preferite dal turismo nazionale. «Siamo fiduciosi e per noi è una bella notizia - dice Roberto Necci, presidente del centro studi di Federalberghi Roma - anche se siamo cauti. Si tratta di un passo importante, speriamo che non vi siano conseguenze sul fronte dei contagi, non vorremmo poi ritrovarci con nuove chiusure in estate. Ma siamo certi che il governo abbia fatto bene i calcoli e punti molto su un aumento delle vaccinazioni». Tra qualche settimana davanti alla Fontana di Trevi non ci sarà più il deserto.