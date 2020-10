© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ipotizziamo che a voi le cinture diano proprio fastidio, che sentirvi imprigionati al sedile vi innervosisca e vi renda irritabili. Salireste mai su un aereo rifiutandovi al decollo di allacciarvi le cinture di sicurezza? Sicuramente no, ormai è una procedura acquisita, che si rispetta anche in volo quando si accende la spia che magari annuncia una turbolenza.Eppure, se per ragioni altrettanto valide di sicurezza sanitaria viene chiesto di indossare la mascherina, ogni giorno - e non solo in Italia - salta fuori il furbastro, il ribelle, vengono segnalati casi di passeggeri che causano risse, provocano l’intervento della polizia, condannano gli altri viaggiatori a decolli in ritardo, perché non vogliono rispettare la regola. Il mistero della mente umana: se deve allacciarsi la cintura di sicurezza non si ribella, perché sa che funziona così in aereo, ma se gli chiedono di adattarsi alla nuova normalità, mantenendo una protezione a naso e bocca che riduce la possibilità di trasmissione del virus, allora grida alla persecuzione.Succede in aereo e succede in treno. Domanda: visto che la regola è nota e vale ormai in tutto il mondo, non solo a Fiumicino, Ciampino, Termini e Tiburtina, perché una persona acquista il biglietto se non vuole indossare la mascherina? State a casa.