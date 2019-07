​«Scopri con noi chi ti ama». Ecco l’ultima truffa in chat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vuoi sapere chi ti ama? Allora segui la nostra pagina, taggaci nelle storie e scrivi fatto». Inizia così l’ultima truffa social che gira su Instagram. Una nuova trovata acchiappa follower che arriva puntuale, ogni estate, come un tormentone. Un’ondata di account dai nomi simili tipo “sveliamo_a_chi_piacii”, “so_chitiama” o “so a chi piaci” che promettono di svelare segreti inconfessabili e pubblicano screenshot di conversazioni (finte) per dare un assaggio di quello che potresti sapere. «Hai presente Giuseppe il biondino della III E? Be io fossi in te ci proverei». O Ancora: «Piaci a Raffaela, ha 17 anni, è davvero pazza di te, la incontri sempre nel corridoio della tua scuola». Ecco se ricevete inviti del genere sui vostri profili non cascateci: queste misteriose pagine si presentano spesso con molti follower (probabilmente comprati). L’obiettivo è assicurarsi nuovi seguaci e provare a rivendersi per scopi commerciali. Come? Semplicissimo. Per scoprire chi vi ama bisogna fare quattro cose: “seguici“, taggaci in una storia, “scrivi fatto in Direct” e aspetta il messaggio. Messaggio che ovviamente non arriverà. Perché così come sono apparse queste pagine scompariranno miracolosamente. E voi rimarrete a bocca asciutta e sempre single.