I 100 giorni sono alle porte, i trucchi per raccogliere soldi

Nel calendario di uno studente è festa rossa, comandata, spartiacque ufficiale tra l’ultimo giorno di spensieratezza ammessa prima della lunga corsa verso gli Esami di Maturità. Lunedì 11 marzo: manca meno di un mese ai 100 giorni, siete pronti? Se Natale è con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, i cento giorni sono infatti da sempre festa di classe, con i compagni, con riti ben precisi, giro in centro tutti insieme con scatolone raccolta fondi per gita o cena, a seconda della generosità dei passanti.Già ma come si raccolgono i soldi per festeggiare? Lucia sta già cercando di corrompere mamma: «Mi prepari qualche dolcetto da vendere?». Martina invece ne ha un’altra di idea: selfie di gruppo con i prof a offerta libera «magari qualcuno ci gioca a freccette», malignano i più somari. Mentre Cristiano sta pensando di organizzare un talent dentro la scuola: canzone, balletto e cappello per raccogliere i soldi, tipo artisti di strada. E se non basta, non rimane che la strada più faticosa: promettere, senza incrociare le dita, a mamma e papà di aiutarli nei lavoretti di casa in cambio di qualche euro. E se non saprete a che santo votarvi per la Maturità, prendete appunti: San Pio, San Girolamo, San Luigi Gonzaga, San Giuseppe da Copertino sono solo alcuni. Non si sa mai.veronica.cursi@ilmessaggero.it