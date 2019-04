​Il treno a prezzo scontato verso l’aeroporto low cost

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’aeroporto di Ciampino dalla stazione Termini in 30 minuti con meno di 3 euro. E viceversa. Anzi: se arrivi allo scalo low cost è perfino più importante avere questa opzione visto che prendere un taxi nel secondo aeroporto di Roma è una sfida contro l’ignoto, regna ancora l’illegalità e vi sono alcuni tassisti (non rappresentativi dell’intera categoria, per fortuna) che rifiutano la corsa se il passeggero è un romano ben informato sulle tariffe. La novità è stata presentata l’altro giorno da Trenitalia, Atral e Adr. Partendo dalla stazione Termini funziona così: il treno in 15 minuti arriva alla stazione ferroviaria di Ciampino, facendo una sola fermata a Capannelle. Da lì c’è pronto in coincidenza un bus, l’Airlink, che in 13 minuti, senza fermate intermedie, raggiunge l’aeroporto. Sia chiaro: esistono alternative, sempre con l’imperativo low cost visto che a Ciampino ci sono i voli low cost. Da Termini partono anche i bus gestiti da varie compagnie private che vanno al Pastine; a Ciampino c’è un bus che va alla stazione della metro di Cinecittà; e se siete un gruppo di amici, può convenire il taxi che dall’interno delle Mura Aureliane ha una tariffa fissa di 30 euro, dunque abbordabile. L’importante è evitare gli squali.