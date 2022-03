Venerdì 25 Marzo 2022, 07:25 - Ultimo aggiornamento: 07:49

A Roma dopo il caro-benzina dilagano mezzi alternativi alle auto e nella giungla del traffico capitolino se ne vedono davvero di tutti i colori. Capita così che a Palidoro, e più precisamente in via Leopoli, qualche automobilista si sia trovato faccia a faccia con uno struzzo gigante che sgambettava in mezzo alle macchine. L'enorme uccello passeggiava in pieno giorno lungo la strada mentre qualcuno (il proprietario dello struzzo? Un'animalista convinto?) cercava invano di braccarlo. Neanche Bee beep nei Looney Tunes.

Lo zoo di Roma si popola così di nuovi abitanti, come dimostra un video pubblicato sul profilo Instagram di Welcome to Favelas. E non siamo neppure al Bioparco. A Monte Mario e sulla Cassia, ormai, i cinghiali sono come i cani, tra un po' qualcuno lo troveremo per strada al guinzaglio, in barba ai maiali. Topi e gabbiani, invece, loro no, sono più giramondo: Roma nord o sud va bene qualsiasi zona, basta trovare qualche cassonetto stracolmo dove banchettare. «Jumanji», scherza qualcuno riferendosi alla famosa pellicola d'avventura. Solo che la giungla che i romani devono affrontare tutti i giorni sulle strade tra traffico, buche e incidenti non è un film. Tutt'altro.

Roma, cinghiali allattano i cuccioli per strada: il video spopola sui social