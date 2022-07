Da Ostia a Fregene, cellulari a tutto volume e ragazzini scatenati: l'estate cafona

Il caldo, si sa, può dare alla testa. Ma quello che si vede nelle spiagge prese d’assalto dai romani, da Ostia a Fregene, somiglia più a un colpo di sole. E pure bello forte. Ti sdrai sul lettino in attesa del tanto agognato sabato di relax ed ecco spuntare prevedibile, disincantante, la maleducazione umana.

Il vicino di ombrellone adora parlare al cellulare, neanche lavorasse in un call center. Suoneria ad alto volume: “Shekerando” per l’esattezza, tormentone che balla scuotendo il bacino ogni volta che deve rispondere al telefono. Tre file dietro, la mamma ansiosa quanto pigra accompagna il bagno del figlio di 8 anni con urla che si ripetono ogni 5 minuti: “Giacomoooo, vieni più a riva”, “Giacomoooo, attento alle onde”, “Giacomoooo, la merenda!”, ma alzarti no? E mentre provi a leggere qualche riga di quel libro che non finirai mai, una pallonata ti colpisce in piena faccia: «Rigore, punizione, fallo!». Un gruppetto di adolescenti ha deciso di mettere su la finale della Champions League a dieci centimetri dal tuo telo. Ok, pausa pranzo. Al bar dello stabilimento è un via vai di bikini, tanga e uomini a torso nudo: se non sbaglio c’è una cosa chiamata copricostume che qui, però, sembra non andare di moda. La temperatura sale, l’irritazione pure. Il prossimo weekend, casa e aria condizionata. In santa pace.