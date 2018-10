La solidarietà che salva una vita, il web si mobilita per Nerone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nerone ha 10 anni ed è affetto da paralisi della laringe. Quando respira, la sua laringe si blocca. È approdato al rifugio dell’associazione QuintoMondo Animalisti un anno fa, perché un cane malato richiede più cure e più amore, che non tutti sanno dare. Sono animali di cui anche i padroni vogliono sbarazzarsi.«Li legano al nostro cancello, sapendo che ce ne prenderemo cura», spiegano dall’associazione. Per lui, negli scorsi giorni, è stata lanciata anche una raccolta fondi, sulla piattaforma Eppela. In poco tempo, le donazioni hanno già sfiorato i mille euro necessari per permettergli di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, che gli potrà consentire di tornare a respirare normalmente.Un modo per restituirgli quell’aria senza la quale, ora, rischia di morire. E la speranza, spiegano dall’associazione (questo il sito http://www.hanoi.it/quintomondo/home.php ) è che, una volta guarito, qualcuno lo voglia adottare. «Purtroppo i cani malati difficilmente trovano persone pronte a farsene carico – spiegano sempre dell’associazione – Con questo intervento, speriamo di potergli permettere di vivere gli anni della sua vecchiaia in una casa». Circondato, finalmente, dall’affetto di qualcuno che non lo abbandoni di nuovo alla prima difficoltà.marco.pasqua@ilmessaggero.it