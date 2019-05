Sognando la festa in spiaggia: un rave in salsa millennials

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il countdown è iniziato: il 18 maggio la spiaggia di Maccarese si riempirà di orde di adolescenti scatenati. Inizia la stagione del Dias Locos, la festa di inizio estate più famosa tra i ragazzini romani dai 14 ai 18 anni. L’evento (come dicono loro) sembra più che altro un “rave” in salsa millennials: centinaia di teenager sudati e scatenati che ballano per ore fino a notte fonda. Per le ragazze è un po’ la loro Coachella, solo che invece di stare in California stanno a due passi da Fregene.Appuntamento ore 5, resistenza massima fino all’1 di notte. Figli e genitori (soprattutto) in ansia. I primi perché la corsa al biglietto e al privè (dai 25 ai 35 euro per avere tavolo e bottiglia) determina anche la graduatoria nella lista dei più fichi, i secondi (quelli che vietano la gita in macchinetta) perché devono armarsi di santa pazienza e affrontare l’Aurelia con truppe di adolescenti su di giri. Ah, per loro è vietato entrare. L’ingresso è off limits anche per i minori di 16 anni, ma poi basta una delega dei genitori (o qualche furbetto che falsifica il documento) e la serata può avere inizio. La musica e la notte - stavolta - si sono spostate al mare. Fregene batte Ostia. Roma nord trascina Roma sud.veronica.cursi@ilmessaggero.it