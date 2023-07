Simona, investita a Roma da un Suv: parte la gara per adottare i suoi cani e gatti

Dopo la morte di Simona Cardone, investita e uccisa sulla Laurentina da un ventenne che guidava il suo suv contromano, il mondo animalista della città si è praticamente mobilitato all'istante. La donna, infatti, viveva, nella zona della Laurentina, con 20 gatti e due cani, tutti a sua volta salvati dalla strada. In particolare, Thelma e Louise, i due cani, erano state recuperate da un bosco e poi trasferite in un canile: qui le aveva adottate Simona. La quale, racconta chi la conosceva bene, aveva così tanta paura di investire con la macchina un animale, che procedeva sempre sulla corsia di destra, senza mai superare i limiti e facendo particolare attenzione. Subito dopo il decesso, gli amici e i conoscenti hanno fatto partire un appello, per accudire le sue creature e per darle in adozione. Decine di persone hanno risposto alla richiesta di aiuto, da tutta Italia, anche se non sarà facile trovare una casa a tutti. I due cani, in particolare, temono molto l'uomo e, soprattutto, non possono essere separate. Chiunque volesse farsi avanti può farlo scrivendo un'email, con una sua breve descrizione ad alessia.campoli83@gmail.com oppure visitando la pagina Facebook "Salviamo gli animali lasciati da Simona".

