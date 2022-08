Sabato 6 Agosto 2022, 00:23

Siamo tornati a volare. Nonostante i ritardi e le cancellazioni, i numeri dei passeggeri si stanno avvicinando all’epoca pre Covid. È tale il desiderio di riprovare l’emozione del decollo e dell’atterraggio che tolleriamo persino gli applausi quando l’aereo tocca la pista. L’altro giorno l’Enac ha diffuso i dati: nei primi sei mesi del 2022 il traffico aereo ha segnato un incremento di passeggeri, rispetto all’anno precedente, pari al 314 per cento, di fatto sono più che triplicati. Non siamo ancora ai livelli del 2019, ma il divario si sta restringendo.

Gli aeroporti romani si stanno riempendo rapidamente e sembrano un incubo lontano le immagini della desolazione dei terminal fantasma del 2020. Oggi a Fiumicino si parla di 110 mila passeggeri al giorno, coccolati nelle nuove aree dello scalo appena inaugurate che, oggettivamente, lo rendono tra i più scintillanti d’Europa. Secondo gli ultimi numeri di Assaeroporti, il Leonardo da Vinci nel mese di giugno ha avuto il 267,1 per cento di passeggeri in più rispetto a giugno 2021; a Ciampino l’incremento è stato del 67,5 per cento. E ancora deve completarsi la ripartenza dei voli da alcuni paesi asiatici come il Giappone e l’incremento dei collegamenti con gli Stati Uniti.