Roman, puliscono l'area verde ma sfrattano la colonia felina

Può una bonifica delle malmesse aree verdi della Capitale avere conseguenze nefaste? Sì, almeno secondo quanto denunciato dall'Enpa. Qualche giorno fa, infatti, per sistemare una zona trascurata, in via Tirone, «sono state portate via o distrutte le gabbie e le cucce dei mici della colonia felina», regolarmente registrata. A contattare l'associazione animalista, la responsabile di quella colonia, che ha chiesto un intervento corale presso le istituzioni. «La Sezione di Roma ha scritto al Comune di Roma e alla Asl spiega l'Enpa - per chiedere un sopralluogo urgente poiché il provvedimento di rimozione delle cucce e delle postazioni acqua e cibo è illegittima, tanto più che la referente non è stata interpellata». «Nonostante il cartello della colonia affisso - ha spiegato Maurilia Amoroso dell'Enpa - si è provveduto allo smantellamento totale della colonia, ignorando anche la pericolosità dei gatti che non protetti possono causare incidenti nelle strade trafficate circostanti». La comunicazione al Comune di Roma e alla Asl3 dell'Enpa di Roma si chiudeva con la richiesta di un riscontro urgente e di «una data di appuntamento per il sopralluogo congiunto» in modo da risolvere la situazione in tempi rapidi ma ad oggi non è pervenuta nessuna risposta.

