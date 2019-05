​Metti una sera a cena le signore del giornalismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Metti una sera a cena, a due passi dal castello di Santa Severa, nove donne che di mestiere fanno le giornaliste, sportive e no. Mamme, mogli, fidanzate e single con il tesserino da professioniste dell’informazione che mollano il lavoro (e i mariti, i fidanzati, gli amanti e i figli) per stare un po’ con le amiche/colleghe; per sedersi intorno a un tavolo e chiacchierare di tutto (anche di sport, sì) a due passi dal mare. Ragazze (si dice sempre così, anche se hanno superato gli anta...) molto conosciute dal grande pubblico per vivere quotidianamente dietro a un microfono, dietro a una telecamera oppure per firmare ogni giorno il pezzo di Roma e Lazio (e non solo) su un grande quotidiano. Volti e firme note, quasi familiari che, una volta al mese, fanno rotta sul centro di Roma e da lì si muovono in gruppo verso l’obiettivo fuori dal Raccordo Anulare. Arrivando addirittura a noleggiare un pullmino per non avere la rottura di scatole di muoversi con l’auto propria e, quindi, di non poter spettegolare su questo o quello in santa pace. Un’organizzazione capillare e molto femminile, visto che per concordare una pizza tra maschietti di solito serve un preavviso di circa un paio di mesi. Le donne, si sa, sono così: dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate... E inimitabili.