Addio alle mezze stagioni. Anche politiche

di Ernesto Menicucci

Sta a escì er sole! Mettite

la cremina, nonna! Che

sennò t’abbruci come quanno

me dimentico la parmigiana!

@MeteoNonnaRoma



Ok, le mezze stagioni non ci sono più. E questo, ripetendo come un mantra uno dei luoghi comuni più usato (e abusato), lo sapevamo già. Il surriscaldamento atmosferico, il buco nell’ozono, il terremoto dall’altra parte del mondo che sposta di qualche millimetro l’asse terreste, magari – se qualcuno ci crede – le scie chimiche... Sapevamo, sappiamo. Ci siamo ormai anche rassegnati. Ma qui, ormai, non esistono più nemmeno i quarti di stagione. O gli ottavi, i sedicesimi, i trentaduesimi, calcisticamente parlando. Un giorno è inverno, il giorno dopo estate. All’ora di pranzo si suda come nemmeno sulla spiaggia di Capocotta con in mano un té caldo e la sera, tornando a casa dopo una giornata di lavoro, servirebbe il golfino di lana. Non ci si capisce più niente, un po’ come succede al livello politico, tra incarichi dati, tolti, esplorazioni, due passi avanti e quattro indietro, premier che durano l’espace d’un matin (o di una notte), elezioni che vanno ed elezioni che vengono. In agosto, anzi no in autunno. Eppure questo sarebbe il tempo in cui la primavera diventa estate, le profumate (una volta almeno) notti di maggio prendono le sembianze di quelle da mare, quando si comincia a sognare le vacanze, quando la politica va in ferie e quando l’unica Italia a cui si pensa è quella che giocherà i Mondiali di calcio. Ma qui, ormai, è tutto impazzito: il meteo, la politica e pure il calcio. I mondiali li guardiamo in tivù, preparandoci alla campagna elettorale. E magari piove pure.



Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA