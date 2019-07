«Guarda come mi depilo». Ma hai solo 11 anni. Aiuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È notte, via dal lavoro, finalmente a casa, tutto tace. Invece certe giornate non finiscono mai, riservano sorprese fino all’ultimo. Il tempo di chiudere la porta e un piccoletto spunta dal corridoio in penombra, involontariamente e ingenuamente fa un gesto da maniaco, non ha l’impermeabile ma l’accappatoio. «Mamma guarda, mi sono depilato...». Come? «Con le forbici, è estate, non voglio peli». Ma hai 11 anni...ma i peli sono belli....ma hai finito la quinta elementare... Cosa ti inventerai il prossimo anno....al massimo mi informavo su come fare....Discorsi che cadono nel vuoto e si perdono nel corridoio, il figlio fanatico non ha limiti di età, snocciola una serie di personaggi che si rasano tutti. «Mamma i calciatori si depilano tutti, sul petto, pure sulle gambe. E anche Denis Dosio, l’influencer, quello che chiama le sue fan “viziatine”, su tutto il corpo anche nelle parti intime». Basta, bandiera bianca, mi arrendo. Il giorno dopo l’estetista conferma: «Vengono tanti ragazzi a depilarsi, devi vedere come ci tengono: più delle donne». E ci mancava l’effetto Cristiano Ronaldo, con la tartaruga rigorosamente depilata che mostra con orgoglio dopo qualche fantastico gol.raffaella.troili@ilmessaggero.it