Il senso di Lucio per le buche di Roma

di Mario Ajello

“Anche Borotalco

di Carlo Verdone

era un omaggio

a Lucio Dalla”

@prestia_fabio



Un omaggio, quello di Carlo Verdone, molto gustoso a Lucio. E molto romano. Così come, gustosa e romana, è stata l’altro giorno l’inaugurazione di Casa Dalla a Trastevere. Aveva vissuto qui, dal 1980 al 1986, prima di tornarsene nella sua Bologna, il grande cantautore: a Vicolo del Buco numero 7. Lui al Buco in una città allora non ancora piena di buche, ma è come se - scegliendo di risiedere in questa strada con questo nome - Dalla avesse immaginato in anticipo la sorte che sarebbe toccata a questa Capitale per la quale lui nutriva un amore dolcissimo. I vicini di casa lo vedevano uscire la notte anche in pigiama, giusto per farsi un giretto e respirare l’arietta della primavera romana che scendeva dal Gianicolo.



Non ha fatto in tempo a vivere l’epoca delle buche Lucio, e chissà come le avrebbe considerate. Forse, un soggetto poetico. Nella sua assoluta originalità, gli sarebbe magari venuto in mente di ambientare - canzone e videoclip - in una voragine “La notte dei miracoli”. Infilandosi dentro uno dei tanti crateri, da cui sarebbe spuntato soltanto un lembo del suo cappello e sarebbe emersa la sua voce bellissima. Un gesto di denuncia? No. Lucio dentro la buca, sprofondato e semi-inghiottito, avrebbe trasmesso un messaggio di empatia, di solidarietà, di sorridente e amara vicinanza al corpo di una città malata e di una comunità che convive con la malattia. E da lassù, Dalla, è ancora qui.

Domenica 1 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA