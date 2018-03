Se sulla metro non lasciamo salire la paura

di Mauro Evangelisti

I teroristi stavano a progettà n’attentato alla metro Laurentina ma nun sò mai passati all’azione perché n’è mai passato er 776 che doveva portacceli

Non abbiamo paura. O forse ci siamo abituati a dimenticarla, a lasciarla a casa, a non consentirle di seguirci quando andiamo a lavoro o a fare una passeggiata in centro. Stazione Laurentina. Qui, secondo l’inchiesta che ha consentito di smantellare una presunta cellula terroristica legata all’attentatore di Berlino, volevano colpire gli estremisti. Un tempo neanche troppo lontano questa ipotesi ci avrebbe fatto barcollare. Ieri a Laurentina era una giornata come un’altra. Bancarelle sui marciapiedi vicino all’entrata della stazione che non rendono più agevole una fuga in caso di necessità; balordi sui prati che hanno bevuto troppo; situazione di degrado che s’incattivisce quando fa buio.



La solita Roma. Per fortuna ci sono anche i militari e i carabinieri. Antonella fa le pulizie nella stazione: «Quando senti in tv che volevano fare un attentato proprio qui, un po’ di paura ce l’hai. Poi però sai che devi lavorare, che fai perdi il posto perché hai paura?». Il signor Umberto, milanese, è venutao a trovare i parenti, esce rapido dalla metro e sbotta: «Abbiamo aperto le frontiere, questi sono gli effetti». Però anche lui continua a usare la metro a Milano come a Roma. Domenico, ufficiale dell’esercito in pensione, sta aspettando la moglie: «Secondo lei possiamo rinunciare a usare la metro, alla nostra vita normale, per il timore di un attentato? Potrebbero colpire ovunque, l’importante è fare prevenzione, controlli, indagini. Ma non bisogna avere paura».

