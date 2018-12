Se il pupo gioca a pallone il Natale costa 200 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale, tempo di regali. E se tuo figlio gioca a pallone sono dolori. Perché, in questo caso, non te la puoi cavare con i cinquanta euro ficcati nella busta, con il buono per cinque ingressi al cinema con gli amici oppure con il maglioncino trendy che hanno tutti i compagni del liceo. No, se tu hai un figlio che gioca a pallone a Natale scatta in automatico il regalone, sotto forma di scarpini nuovi. Ma mica un paio di scarpini qualsiasi, tipo quelli che trovi pure nel negozietto sotto casa a una manciata di euro. No: quelli che indossano Messi oppure CR7, minimo il francese Mbappè. Gioiellini variopinti e super tecnicizzati da un paio di cento euro al paio che si rovinano solo a guardarli, figuratevi sulla pozzolana del campo Pian due Torri. Ma cosa importa? Conta il regalo, e a Natale non si possono, anzi non si devono fare sconti. E non fa niente se dopo la prima partita del nuovo anno, o forse già dopo il primo allenamento, siano quasi da buttare. L’importante è che il pupo sotto l’Albero abbia trovato quello che voleva. E pure che tu stai a posto con la coscienza. Hai visto mai che in casa non ti cresce il nuovo Totti perché hai sbagliato la marca degli scarpini a Natale...