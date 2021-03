Scuole chiuse, un anno di Dad: il 60% dei ragazzi non segue le lezioni. E non ha sanzioni

Il 9 marzo si è festeggiato un anno di Dad. Negli ultimi 12 mesi, seppur con qualche piccolo spiraglio di normalità, uno studente su 3 - secondo una ricerca di Skuola.net su tremila alunni delle scuole superiori - ha studiato in pigiama, più di 6 su 10 hanno confessato che, almeno una volta, hanno risposto presente all’appello disattivando poi microfono e telecamera per fare altro (playstation, cellulare, social). Oltre 8 su 10 sono convinti che, quando lo hanno fatto, il docente non si sia proprio accorto di nulla. E quasi nessuno ha avuto conseguenze disciplinari.

Ma anche per chi avesse voluto seguire le lezioni l’impresa non è stata facile: attualmente meno di 4 studenti su 10 dicono di avere un collegamento Internet veloce. Gli altri? Il 30% ha una connessione lenta, il 17% ha i giga limitati, il 12% ha problemi su entrambi i fronti. E poi ci sono le difficoltà dello stare in casa con altri fratelli collegati e genitori in smart working. E ora che da lunedì, con tutta probabilità anche nel Lazio, si ripomberà nell'incubo scuole chiuse la situazione non può che peggiorare. Tutti, ma proprio tutti, si dicono «stanchi e depressi» di fare lezione online e vogliono tornare alla normalità al più presto. Sperando di non dover festeggiare un altro "compleanno" da remoto.

