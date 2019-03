L'autismo di Luca e l'insegnante di sostegno che non c'è più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca ha 4 anni e non dice mai «mamma» né «papà». Non parla, l’unica parola che ha imparato a pronunciare è «acqua» quando ha sete. Non respinge il contatto fisico anzi, ha un grande bisogno di abbracci e di coccole. Non può rimanere mai solo, perché è affetto da una forma severa di autismo. Potrebbe migliorare, anzi stava migliorando, anche per merito della sua insegnante di sostegno, in una scuola materna alla Balduina.Adesso però quell’insegnante di sostegno non c’è più, è assente da un mese e forse mancherà fino alla fine dell'anno, sta di fatto che un supplente non si trova. Quindi Luca non ha più un docente che si dedichi a lui e in classe resta in genere parcheggiato, ad aspettare che arrivi l’ora di tornare a casa.Il caso di Luca non è certo l’unico, quasi in ogni scuola di Roma si presenta lo stesso problema, gli insegnanti di sostegno sono pochi e se ne manca uno si riesce a sostituirlo – quando va bene - con un supplente non specializzato, magari chiamato con la procedura della “messa a disposizione”, che vuol dire assumere un insegnante che non ha l'abilitazione per insegnare. Quando va bene, perché quando va male invece non arriva neanche quello, proprio come sta succedendo ora a Luca.Le 20 righe di questa rubrica non bastano certo a spiegare tutti i motivi burocratici, organizzativi e culturali per cui in Italia non ci sono abbastanza docenti di sostegno. Possiamo solo registrare il paradosso di un Paese in cui tante persone cercano un lavoro e tanti lavori cercano una persona, senza incontrarsi mai.