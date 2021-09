Venerdì 3 Settembre 2021, 09:53

Ricomincia la scuola, che bello. Dopo 92 giorni con la grande di 9 anni, l'indemoniato secondo di 7 e il piccolo di 6, cuore a cuore, senza centri estivi, senza delegarli a nessuno, lavorando in smart working, posso dire senza vergogna di quanto sia felice che torneranno in classe. Ho già preparato tutto l'occorrente: vino, maschere di bellezza, smalti vari. Sto pensando anche di comprare dei pannoloni per non dovermi alzare neanche per andare in bagno. Perché a differenza del restante genere umano, per le mamme i 3 mesi estivi sono rilassanti come un giro sulle montagne russe. Ma quando è successo che si è passati da: «Wow, le vacanze estive!!» a: «O mio Dio, le vacanze estive!».

E non che a noi non piacciano le vacanze, eh. Semplicemente vorremmo poterle fare. E invece andiamo in spiaggia come se stessimo affrontando un trasloco: palette, secchiello, gonfiabili, carrozzine. E quando crediamo di poterci rilassare arrivano le richieste: «Ho fame», «Ho sete», «mi è entrata la sabbia negli occhi!!!». E quando si torna a casa perché sono finite le ferie e la scuola non è ancora iniziata, il ritornello è sempre lo stesso, «Non so cosa fare!», e sembra di avere accanto la brutta copia lobotomizzata dei nostri bimbi davanti a cellulari e playstation. Figli cari, vi amiamo più della nostra stessa vita, ma la vera vacanza per noi comincia ora.