Ci siamo. Astuccio, quaderno, mascherina e gel igienizzante sono dentro lo zaino. Per Luca, 6 anni, è il primo giorno di prima elementare. Alle 8.30 nell'istituto internazionale sulla Cassia, uno dei primi ad aprire i battenti a Roma dopo lo stop per il Coronavirus, è un via vai di macchine. Il portiere fa cenno alla mamma di fermarsi, misura la temperatura al piccoletto, mentre una maestra bardata a mo' di apicultrice preleva Luca dall'auto tipo Ransom il riscatto. «Go, go», incita qualcuno alla madre che sgommando lascia di fretta il parcheggio per lasciare posto al prossimo alunno. Nessun genitore può entrare a scuola, sbirciare in classe, tenere per mano il proprio bimbo lacrimante, la foto ricordo si fa al volo dal finestrino. I banchi sono singoli, c'è una strana stanza chiamata aula Covid, alcune lezioni si fanno all'aperto seduti in cerchio. È uno strano primo giorno, ma è l'unico che Luca abbia mai vissuto.

All'uscita i bimbi escono con la mascherina incollata al viso, già lurida in tempi record. Con le maestre giusto un cenno da lontano. Mentre le mamme si lanciano sguardi d'intesa (del tipo speriamo che duri) e scappano via. «Per le chiacchiere scrivete in chat», suggerisce qualcuno. Così è cominciato l'anno scolastico. Ed è solo l'inizio.

