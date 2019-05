La scuola dove la geometria si insegna giocando a carte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edoardo e Christian, Beatrice e Gabriele, hanno passato un bellissimo fine settimana a Gallipoli, in Puglia. Con la loro maestra Olga, hanno partecipato alle finali del torneo nazionale di “Geometriko”, un gioco che hanno imparato a scuola. Il metodo per insegnare la matematica adottato da questa docente della scuola Franceschi di via di Donna Olimpia è molto innovativo, anche in confronto ai sistemi didattici più aggiornati che si usano oggi nelle elementari italiane. Geometriko è un vero gioco di carte, come la briscola o la scala 40, solo che a promuoverlo è il centro di ricerca Pristem dell’università Bocconi di Milano.I ragazzi devono giocare le loro carte secondo complicate regole geometriche, per cui se vuoi sconfiggere l’avversario devi maneggiare con naturalezza formule e teoremi. Spiega la maestra Olga Ronchini: “È un modo per stimolare i bambini ad apprendere, anche quelli meno interessati. Nel gioco ci si sfida a coppie, nel formare le coppie ho cercato di mettere insieme un alunno bravo con uno meno bravo, non mi interessava la competizione ma la cooperazione”. Le due coppie migliori hanno rappresentato il Lazio nella fase finale di Gallipoli. Non hanno vinto, ma terminata la gara si sono fatti tutti insieme un bel bagno al mare.