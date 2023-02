Mercoledì 8 Febbraio 2023, 08:02

Ha iniziato ieri il liceo Bertrand Russell, gli studenti si sono mossi e avvisato gli altri via social: «Siamo passati in tutti i quinti a consegnare i fogli per la richiesta del congedo mestruale al prossimo consiglio d’istituto, le firme verranno raccolte domani. Per qualsiasi studente maggiorenne non frequentante la classe quinta può nella giornata di domani firmare in qualsiasi altro quinto».



Il congedo giustificato di due giorni per il ciclo prende forma nelle scuole superiori di Roma, occorre un pezzo di carta che attesti particolari forme di patologie legate al ciclo, come la dismenorrea. Una sensibilità in più per quelle studentesse che ogni mese sono travolte da dolori e fastidi importanti che rendono invalidante la vita quotidiana. Un problema che nei giorni scorsi ha fatto scendere in piazza molti studenti dei licei di Roma. Una presa di coscienza che ha coinvolto tutti, ma che per ora è rimasta confinata nell’ambito delle superiori.

Quando, va ricordato, di frequente il ciclo mestruale si palesa, in seconda/terza media, con eccezioni anche in quinta elementare. In quel caso, piccole donne si trovano spiazzate, in balìa di un cambio di rotta imprevisto, il corpo che si trasforma, la sensazione di non essere più ragazzine, ma neanche ragazze. Un tema che al di là dei dolori più o meno forti, tutti, anche i docenti devono aver presente.