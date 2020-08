«Di notte leoni, di giorno tamponi»: le foto dei test dei ragazzi tornati dalla Sardegna

«Tornata dalla Sardegna con le Seadas e senza Covid»: scrive Francesca pubblicando su Instagram la foto del test per il Coronavirus (ovviamente negativo) circondato da una sfilza di smile rassicuranti. E la sua testimonianza si aggiunge alle decine di “foto ricordo” di queste assurde vacanze in Costa Smeralda, che da isola Covid Free si è trasformata in principale luogo di contagio.

Elettra Lamborghini mostra su Instagram il risultato del suo test ed esulta: «Non ce n'è Coviddi»

Focolaio Billionaire: «Ballavamo tutti attaccati e ci sentivamo al sicuro»

Tamponi, pungidito, test sierologici: tra i ragazzini di Roma nord adesso è tutto un sospettarsi a vicenda: «Ma tu non eri a Porto Cervo con i tuoi?», «Sei stato al Billionare?», «Chicca mi ha detto di averti visto al Country...». Così, per evitare di essere trattati da appestati una volta tornati in città, non resta altra soluzione che rendere pubblico il proprio stato di salute su Instagram (alla faccia della privacy). «Covid 19: negativo. Alleluja!», commenta Filippo mostrando il risultato del sierologico. Mentre qualcuno scherza neanche troppo: «Di notte leoni, di giorno tamponi». D’altronde i vip per primi avevano lanciato questa moda: dalla Canalis a Elettra Lamborghini che sui social aveva pubblicato il risultato del “Covid-19 IgM/IgC Combo test” esultando: «Non ce n’è Coviddi!». Prevenire è meglio che curare.

