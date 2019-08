Nasce l’asse Seccia-Raggi, il patto delle mamme M5S

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nata come devitiana ortodossa, adesso Sara Seccia, da poco presidente del consiglio comunale, è diventata più raggiana di Virginia.Sarà il potere rosa a fare da collante o forse il peso di chi siede su uno scranno, quello più alto dell’Aula Giulio Cesare, non proprio facile da gestire (la fine di Mirko Coratti e Marcello De Vito è nota, così come il gran rifiuto di Enrico Stefàno, il grillino che si è dimesso da re del consiglio).Sta di fatto che tra le due, Sara e Virginia, sta nascendo un rapporto solido. Ma non ci sono solo le delibere di giunta da condividere o la gestione delle mozioni a unirle. Altro che voti e bilancio da approvare. «’Na roba da mamme, cose che capiscono solo le donne che hanno i figli», si premurano di specificare fonti smielate del M5S.Seccia infatti lo scorso 8 dicembre ha dato alla luce il piccolo Francesco. E da quel momento sono iniziati i rapporti extrapolitici con Virginia. Consigli sulle poppate, sfoghi su notti complicate e poi tanto sostegno per cercare di portare in porto una barca che naviga in acque agitate ormai da tre anni. Mettere in asse Roma è un parto travagliato, così avanza il partito delle mamme.