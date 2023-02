Venerdì 17 Febbraio 2023, 07:13 - Ultimo aggiornamento: 08:08

Altro che vespasiano. A Roma i gabinetti li puoi trovare direttamente sul marciapiede, all'aria aperta. E no, non è un'installazione artistica ma l'opera di qualche incivile che ha deciso di disfarsi di un wc - peraltro sembra ancora imballato - direttamente in strada, senza neppure avvicinarlo a un cestino o un cassonetto dei rifiuti (il che sarebbe comunque irregolare). La tavoletta alzata poi sembra un invito ironico a usufruirne, ma c'è poco da ridere.

Le mamme di Roma nord e quelle (assurde) trasferte di calcio dei figli

Siamo a due passi dalla Stazione Termini. Quella che dovrebbe essere il biglietto da visita per i turisti che approdano in città diventa invece l'emblema di una Capitale sempre più abbandonata a se stessa. Materassi, divani, poltrone, scrivanie, regolarmente abbandonati in strada, e ora arriva anche l'angolo toilette. La foto pubblicata sul profilo di "Roma fa schifo" ha scatenato decine di commenti tra chi scherza: «Deve essere un francese, manca il bidet». E chi invece - giustamente - si indigna: «Classico esempio della cultura romana. Ma il sindaco offre anche il giornale e la carta igienica?». E poi c'è chi conclude lapidario: «Roma ormai è un cesso».