Vigili, dimissioni «immediate» ma il capo è ancora in carica

C’è un particolare che aggiunge un senso di sbalordimento alla grottesca vicenda del comando dei vigili urbani, passato nel volgere di pochi giorni nelle mani di 3 diversi dirigenti, uno - l’ex generale Gerometta - rimasto al timone, peraltro solo sulla carta, appena 48 ore. Il comandante uscente, Stefano Napoli, che ha rassegnato le dimissioni il 30 novembre sulla scia dei servizi di Report, è ancora, incredibilmente, al suo posto. Non è mai stata ufficializzata la rimozione, nonostante lo stesso Napoli, nella lettera dai toni molto severi spedita al Comune ormai 17 giorni fa, parlasse di dimissioni «con decorrenza immediata».

E infatti: dopo due settimane abbondanti Napoli è ancora lì, chissà con quale autorevolezza dati gli scatoloni stra-annunciati e imballati. Il fatto è che il successore designato, Ugo Angeloni, ancora non può essere nominato: arriva dalla Polizia e va completato l’iter per il trasferimento dal Ministero. Tocca quindi traccheggiare fino ai primi di gennaio, nonostante l’urgenza degli assembramenti pre-natalizi e i vertici in sequenza con le forze dell’ordine. Per chiudere la vicenda, al Campidoglio non resta che sperare che l’Epifania, oltre alle feste, porti via anche il comando fantasma dei pizzardoni.



