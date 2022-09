Roma, trovano un topo morto sull'auto, i turisti tedeschi e la foto choc: «Ecco il souvenir della Città Eterna»

Non era sicuramente il souvenir che speravano di portarsi a casa dalla Città Eterna. Ma Roma, ormai sempre più spesso capitale del degrado, regala purtroppo anche queste brutte sorprese. Di certo sono rimasti sorpresi i due turisti tedeschi in vacanza nella Capitale che l’altro giorno, in pieno centro storico, a due passi da San Pietro, si sono ritrovati un topo morto incastrato nel tergicristalli della loro auto e hanno deciso di raccontare la loro disavventura sui social portando ancora una volta Roma alla ribalta - non per le sue bellezze - ma per le condizioni in cui versa.

Roma, asilo invaso dai topi a Talenti. «Rischi sanitari per i bimbi»

Il post

«Siamo due stranieri in visita a Roma - hanno scritto su Facebook i due turisti - e questa mattina abbiamo ritrovato la nostra vettura così...», pubblicando la foto del povero animale morto. Come sia finito lì non è dato sapere, né se sia frutto di uno scherzo di pessimo gusto, fatto sta che quell’immagine ha fatto il giro dei social scatenando una pioggia di commenti negativi. E non è la prima volta che i topi di Roma diventano protagonisti di recensioni negative sulla città. E’ di qualche settimana fa un video che ritrae un topolino che cammina tra i vestiti esposti in un negozio di souvenir al Pantheon. «Almeno non era un cinghiale», scherza qualcuno. Purtroppo però, ormai, c’è davvero poco da ridere.