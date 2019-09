Scuola, gli straordinari delle maestre: con lo straccio a pulire le classi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la maestra Francesca e per le sue colleghe venerdì scorso è stato l’ultimo giorno di lavoro senza alunni: da oggi si ricomincia con l’orario regolare e le classi piene di ragazzini, ma nelle prime due settimane di settembre la scuola è stata abitata soltanto da insegnanti bidelli e segretarie. Dunque poteva essere un venerdì tranquillo, gli ultimi preparativi per le lezioni e un po’ di chiacchiere; ma ormai da anni Francesca e le altre maestre dell’istituto hanno scelto di dedicare il giorno prima del primo giorno di scuola a un lavoro che non sono tenute a fare: pulire la scuola.Portano (a proprie spese) saponi, stracci e scopettoni, disinfettano i banchi, lavano i vetri e i pavimenti. Passano la giornata così, chi può si trattiene fino alle cinque del pomeriggio. È un lavoro certamente non previsto dal contratto, ma che nessuno potrebbe fare al posto loro: troppo pochi i bidelli per pulire a fondo un edificio enorme. La sera, a cena con amici e parenti, Francesca lo racconta e tutti la ascoltano increduli e ammirati. Finché il marito non la interrompe: «Almeno fate qualcosa di utile voi insegnanti, dopo due mesi di vacanze...». Francesca si arrabbia e a tavola si comincia a litigare.Molti non lo sanno, ma in quasi tutte le scuole di Roma le maestre come Francesca tutti gli anni fanno lo stesso lavoro straordinario di pulizia, a volte anche con l’aiuto di qualche genitore. Bisognerebbe rendergliene merito.