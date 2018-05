A Roma tra i rifiuti finisce anche una torta nuziale. E il matrimonio?

Chi ha allestito il matrimonio e poi buttatola torta in mezzo alla strada va arrestatoI cassonetti dell’Ama non sono semplici contenitori di rifiuti, ma quinte teatrali che fanno da fondale a uno spettacolo ogni giorno diverso. Lunedì scorso a Monteverde vecchio, tra la spazzatura di largo Oriani, qualcuno ha scaricato una torta nuziale. Una di quelle torte multipiano, bianche, tutte pannose, decorate con fiori e ghirlande. L’immagine del grandioso dessert matrimoniale abbandonato in mezzo alla strada, quasi intatto, ha scatenato la fantasia dei passanti.È stato facile immaginare storie di nozze andate a monte all’ultimo momento, di spose che non si presentano all’altare, di sposi beccati con l’amante durante la festa di matrimonio, insomma la solita letteratura banalotta sui fallimenti coniugali che si consumano appena prima o appena dopo il “sì”. Qualcuno però ha proposto una storia alternativa: forse a fallire non è stato il matrimonio, bensì il pasticciere, magari la torta era venuta male, magari – si suggerisce – i clienti hanno visto tutta quella panna e hanno optato per un’alternativa vegana, e così l’opera artigianale è stata buttata nell’immondizia a beneficio di gabbiani e sorci. Infine è spuntata una terza ipotesi, forse la più squallida: quel genere di dolce ha un nome preciso nel gergo del ramo sposalizi, si chiama “torta per il taglio” e ha l’unica funzione di essere inquadrata durante il servizio fotografico, con gli strati superiori effettivamente commestibili per consentire agli sposini di affondarci il coltello, finiti gli scatti si butta via e agli invitati viene servita un’altra torta.Sia come sia, quella montagna di panna è finita davanti ai cassonetti, e in fondo metteva allegria. Soprattutto ai sorci e ai gabbiani.(Foto di Elisabetta Nepitelli Alegiani)