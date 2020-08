© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non volano piatti, ma post su Facebook. Da una parte lui, Enrico Stefàno, grillino della prima ora, ex vicepresidente dell’Assemblea capitolina adesso capo della Commissione Mobilità. «Contrario al Raggi bis, nel merito e nel metodo», ha scritto appunto sulla sua pagina social, mentre la sindaca annunciava Urbi et Orbi di voler tentare un secondo giro a Palazzo Senatorio. «Ma è mancata in questi anni – ha scritto Stefàno - una visione e un’idea di città. Ci (ri)presentiamo ai cittadini con i post “trionfanti” di strade asfaltate, ceppi tagliati, panchine riparate e roba simile? Ovvero l’ordinaria amministrazione?». Insomma, guai ai «folgorati sulla via del Raggi-Bis». Tra i quali c’è la moglie, Veronica Mammì, che di Virginia Raggi è assessora al Sociale, nominata nemmeno un anno fa: «Con Virginia - ha scritto Mammì sul suo, di Facebook - stiamo portando avanti un grande lavoro che merita di proseguire». È proprio convinta: «È necessario andare avanti in un secondo mandato». «Uniti vinceremo la sfida», ha commentato Raggi dopo l’investitura, non proprio al cardiopalma per imprevedibilità, sulla piattaforma Rousseau. Per provarci, dovrà quantomeno unire le proprie truppe, famiglie pentastellate comprese.lorenzo.decicco@ilmessaggero.it