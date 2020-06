Quel leggero nodo alla gola del primo viaggio post-incubo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza modulo, finalmente, ma con un leggero nodo alla gola perché dopo un tempo che è sembrato eterno torni a salire su unche supera i confini della provincia di, anzi del. Già il fatto che qualche giorno prima hai riaperto la app per cercare orario e tariffa del treno dell’alta velocità più conveniente, ti ha ricordato il mondo di prima. E poi anche riempire uno zainetto, adagiarlo sulle spalle, entrare nell’atrio dellati fa sembrare che quanto meno una tregua sia arrivata.No, non c’è più il caos scalmanato di prima. Ci sono i percorsi da seguire, temoscanner, operatori che ti scrutano, mascherine che tutti portano nel rispetto delle regole e del buon senso. 3 giugno, una delle tante date che ricorderemo di questo sgradevole 2020. E poi quasi in punta di piedi, insieme agli altri passeggeri, sali sul treno e magicamente (anche perché metà dei posti devono restare vuoti) non c’è la calca fantozziana di un tempo per essere i primi ad entrare. Tutti i passeggeri hanno la mascherina, solo un tizio molto grosso l’ha abbassata, l’operatrice gli chiede di indossarla. Ti assopisci, neanche te ne accorgi e sei arrivato a Bologna. Che figura, il primo viaggio dalla riapertura e l’hai dormito tutto. Senza incubi, quelli c’erano stati nei mesi precedenti.