Tagliamo i ponti agli sciocchi esibizionisti

di Marco Pasqua

“Io il Colosseo dal ponte

su via degli Annibaldi

non l’avevo mai visto”

@mm_roma



Qualche giorno fa, come avviene ogni anno, il solito manipolo di nostalgici in cerca di visibilità social ha approfittato della ricorrenza della scomparsa di Mussolini, per esporre uno striscione commemorativo. Lo ha fatto usando uno dei ponti più “ambiti” della città, oggetto di attenzioni da parte non solo dei neofascisti, ma, soprattutto, degli ultrà di Roma e Lazio. La vista è mozzafiato: davanti al Colosseo, lungo via degli Annibaldi. Una passerella pedonale molto amata dai turisti per i loro selfie, ma divenuta terra di conquista di romanisti e laziali e, in ultimo, dei neofascisti, che da qui hanno deciso di lanciare i loro proclami.



Il motivo di questa contesa è presto spiegato: esporre uno slogan di fronte ad uno dei monumenti più fotografati in città, equivale a fare il giro del mondo (almeno sui social). E così, poco importa se questi striscioni (o, peggio, manichini raffiguranti i giocatori della Roma: avvenne l’anno scorso e il gesto intimidatorio scosse tutto il mondo dello sport) resistano il tempo di una fotografia e di un post su Instagram. Quello che viene da chiedersi è perché, data la prevedibilità di certi blitz (basta guardare il calendario, per capire quali siano le date “clou”, oppure seguire le evoluzioni del campionato calcistico), le forze dell’ordine non siano riuscite a predisporre un sistema (telecamere? Vigilanza dinamica?) che riesca ad evitare la condivisione di questi striscioni, che nulla hanno a che vedere con la libertà di espressione ma solo con quella di offendere la nostra città.



marco.pasqua@ilmessaggero.it

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA