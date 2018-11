«A Roma con poche banconote». La lezione contro i borseggiatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lezione contro «i borseggiatori nella metropolitana di Roma: portate solo poche banconote, il minimo indispensabile». Il consiglio su Tripadvisor è scritto da Tom, un turista anglosassone che racconta la sua disavventura: in vacanza a Roma in due giorni sulla metropolitana prima hanno derubato lui, poi la moglie. Il tema «pickpokets in Rome» (borseggiatori a Roma) è tra i più dibattuti tra i turisti stranieri. Nirajip mette in guardia sulle insidie della stazione metro Barberini, una ragazza di Pittsburgh sostiene che l’unico modo per non essere borseggiati nei mezzi pubblici di Roma è portare il denaro in particolari cinture.C’è chi difende Roma sostenendo che ovunque c’è questo rischio (ed è vero): un turista gallese racconta di borseggi ad Amsterdam e Barcellona. Finisce con una testimonianza di un inglese, Brian: si sente un po’ fesso, a Roma era molto prudente, teneva sempre una mano sul portafoglio, ma sul bus affollato verso il Vaticano una donna con una valigia si è fatta largo. «Mi è caduta sopra, mi sono aggrappato a un sostegno, ma poco dopo mi sono accorto che il mio portafoglio era sul pavimento, senza le banconote. E la donna con la valigia era scesa e sparita». Avventure romane.