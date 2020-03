Centocelle, nel parco c’è la luce. Ma il video M5S è un thriller

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un video che parte con toni apocalittici, attraversato poi da note salvifiche che infondono desideri di speranza. «Dopo il buio, la luce», è il claim che guida lo spettatore in una visione che mescola l’introspezione mistica e il ritmo incalzante del thriller.La mente corre verso i film dal tenore catastrofista, un incrocio tra gli eroismi di ‘Independence Day’ e i discorsi biblici ma mansueti di Morgan Freeman presidente in “Deep Impact”. Il montaggio è serrato, la musica non concede tregua, il mosaico cromatico sembra studiato nella sua confusione.Qualcuno pensa a uno spot rassicurante in tempi di coronavirus, altri sono pronti a scagliarsi contro l’ennesima speculazione sull’emergenza. Ma no, attenzione: nulla di tutto questo. E’ semplicemente il video con cui, presidente del Municipio V, sta promuovendo la nuova illuminazione in via delle Palme, a Centocelle. «La luce vince sempre sul buio», termina il video.Ma non era meglio una sobria e delicata canzone («La domenica delle palme» vista da via delle Palme?) o comunque qualcosa di più rassicurante visti i tempi che corrono? Tipo: una riedizione della Luce dell’Est (intesa come parte di Roma).