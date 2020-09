© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando si dice: premiata la coerenza. Dopo quasi 600 giorni d’attesa, serviti evidentemente per reclutare il meglio in circolazione, Raggi ieri ha nominato il nuovo assessore ai Rifiuti di Roma . Incarico non proprio marginale nella gestione di una metropoli, a maggior ragione in una città che sconta da anni crisi cicliche della raccolta e marciapiedi invasi da pattume e fetori. Ecco allora la nuova assessora, “designata” nelle chat grilline già la settimana scorsa: Katia Ziantoni , impiegata di banca, master in tecniche pubblicitarie, una vita, prima di entrare in politica, a battagliare contro il polo dei rifiuti di Rocca Cencia. Tanto da metterlo pure nel CV sul sito del Comune. Poi è stata nominata assessora nel suo municipio, il VI. E la giunta di cui fa parte, già nel 2016, ha detto in partenza: avevamo promesso di chiudere l’impianto? Mica subito, a fine 2019. Naturalmente non è successo nulla e qualche mese fa la Ziantoni ha ammesso quello che è ovvio: senza impianti alternativi (che Raggi non ha mai progettato) Rocca Cencia non può chiudere. E commentava indignata su un sito internet: «Come cittadina e come assessore non lo posso accettare». L’incarico in Campidoglio , invece, l’ha accettato.lorenzo.decicco@ilmessaggero.it